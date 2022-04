La nature au bout des doigts : créations Land Art Réserve naturelle de Saint-Mesmin La chapelle-saint-mesmin Catégorie d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

La nature au bout des doigts : créations Land Art

Réserve naturelle de Saint-Mesmin, le mercredi 27 avril à 14:00

Exprimez-vous en créant un tableau éphémère avec le cadre et les matériaux naturels. Une animatrice de la réserve naturelle vous guidera tout en vous informant sur la nature environnante. La nature au bout des doigts : créations Land Art Réserve naturelle de Saint-Mesmin Parking du chemin des Grèves, Près du mini-golf, La chapelle-saint-mesmin La chapelle-saint-mesmin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:30:00

Détails
Lieu: Réserve naturelle de Saint-Mesmin
Adresse: Parking du chemin des Grèves, Près du mini-golf, La chapelle-saint-mesmin

