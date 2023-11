La nature au bois de Vincennes Parc Floral Paris, 4 décembre 2023, Paris.

Le lundi 04 décembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

La nature au bois de Vincennes

Réservoir de biodiversité, le bois de Vincennes abrite de nombreuses espèces végétales et animales

animales. Découvrez les principales essences d’arbres, laissez-vous guider par

le chant des oiseaux et observez les amphibiens et poissons qui vivent dans ou

aux abords des cours d’eau… Le bois de Vincennes offre évasion et dépaysement.

Apportez une paire de jumelles et évitez les vêtements de couleurs vives.

Rdv : côté esplanade du château, devant l’entrée

Parc Floral Esplanade Saint-Louis 75012 Paris

Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

pascalbonneau_ Bois de Vincennes© Pascal bonneau_04