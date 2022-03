La nature a-t-elle des droits ? MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

La nature a-t-elle des droits ? MEG, 19 mai 2022, Genève. La nature a-t-elle des droits ?

MEG, le jeudi 19 mai à 12:30

Donner les mêmes droits à la nature qu’à une personne ? Du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande au riz sauvage Manomin cultivé par les Anishinaabe aux Etats-Unis, la reconnaissance des droits de la nature devient un véritable phénomène juridique au niveau international. Doter des éléments de la nature de droits vise aussi bien à interrompre la dégradation environnementale actuelle qu’à repenser les relations entretenues avec l’environnement. Cette rencontre vous invite à entrer au cœur de ces enjeux en mettant en regard une mobilisation citoyenne née en Suisse, l’Appel du Rhône, qui vise à donner au Rhône une personnalité juridique avec des exemples de cette reconnaissance du droit de la nature dans des territoires autochtones et à l’échelle européenne. **Frédéric Pitaval:** directeur de l’association id·eau et le co-auteur de l’Appel du Rhône. **Jean Chamel**: anthropologue, chercheur affilié à l’Université de Lausanne (UNIL). [Vers le site de l’Appel du Rhône](https://www.appeldurhone.org/)

CHF 12.- (normal), CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Rencontre avec Frederic Pitaval, co-auteur de l’Appel du Rhône et Jean Chamel, anthropologue. Exposition temporaire. Le jeudi 19 mai à 12h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T12:30:00 2022-05-19T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève

MEG Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

La nature a-t-elle des droits ? MEG 2022-05-19 was last modified: by La nature a-t-elle des droits ? MEG MEG 19 mai 2022 genève MEG Genève

Genève