La Nature à la montagne Châlet les Clarines, 22 octobre 2022, Abondance. La Nature à la montagne

du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre à Châlet les Clarines

C’est un séjour consacré à la découverte de la nature. Les jeunes auront l’occassion de découvrir un milieu inhabituel en pratiquant des activités hors normes. ils auront la chance également de visiter diffrérentes villes avec de nombreux paysages incroyables. Ce séjour combine sport nature et culture pour le plus grand plaisir des jeunes. dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Châlet les Clarines 74430 Abondance Abondance Haute-Savoie

2022-10-22T08:00:00 2022-10-22T22:00:00;2022-10-23T08:00:00 2022-10-23T22:00:00;2022-10-24T08:00:00 2022-10-24T22:00:00;2022-10-25T08:00:00 2022-10-25T22:00:00;2022-10-26T08:00:00 2022-10-26T22:00:00;2022-10-27T08:00:00 2022-10-27T22:00:00;2022-10-28T08:00:00 2022-10-28T22:00:00;2022-10-29T08:00:00 2022-10-29T22:00:00

