la Natür c’est le bonhür Saint-Faust, samedi 6 avril 2024.

la Natür c’est le bonhür Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques

LES TOKéDéKOTOS proposent un spectacle clownesque rural et vocal pour tous les humains en manque de « natür », de bonhür et d’amür !

– repas à 21h

adultes et enfants à partir de 7 ans 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

salle JC Labat

Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

