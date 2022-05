La Nanteuillaise, 4 septembre 2022, .

La Nanteuillaise

2022-09-04 09:00:00 – 2022-09-04

0 Organisée par la Municipalité Sur un magnifique parcours dans une ambiance familiale et conviviale : dans les rues de notre petite ville, en forêt, le long des cours d’eau, en prairie non loin des chevaux, dépaysement garanti ! Ces courses sont ouvertes à tous, hommes ou femmes, à partir de 7 ans, licenciés ou non. Départ de toutes les courses au stade municipal , chemin de la Chapelle des Marais.

animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr +33 3 44 88 38 30 https://nlh60.fr/agenda/nanteuillaise

Delphine BRILLON -Service communication Mairie Nanteuil-le-Haudouin

