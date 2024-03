La Naissance du tambour CCM Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

La Naissance du tambour Un projet de Dorcy Rugamba (Rwanda) et Josué Mugisha (Burundi) Samedi 23 mars, 21h00 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Le mythe de la création du tambour royal au Burundi raconte qu’un roi des Bajiji, un clan des gardiens des secrets du royaume, aurait capturé le serpent qui causait la terreur dans le village et l’aurait enfermé dans un tronc d’arbre creux. Le roi tua ensuite une vache, symbole de richesse et de beauté, pour couvrir le tronc avec sa peau afin que le serpent ne s’échappe pas. Une chose étonnante se produisit quand le serpent essaya de sortir en cognant sa tête sur la peau de vache : un son. Le village émerveillé reproduisit la forme et créa ainsi le tambour comme symbole du pouvoir royal.

Le metteur en scène et chorégraphe Josué Mugisha et l’auteur, comédien et metteur en scène Dorcy Rugamba initient une écriture de plateau autour de ce mythe fondateur au Burundi. Josué Mugisha présentera une étape de ce projet accompagné par les Francophonies jusqu’à sa création aux Zébrures d’automne 2025, suivie d’un échange avec Hassane Kassi Kouyaté.

Dorcy Rugamba vit entre la Belgique et le Rwanda où il a fondé en 2001 à Kigali les Ateliers Urwintore, un espace de création contemporaine et plus tard, Rwanda Arts Initiative, un centre d’art dédié aux entrepreneurs culturels. En novembre 2018, il codirige Planet Kigali, un spectacle qui ressuscite des formes artistiques traditionnelles dans une vision afrofuturiste.

Josué Mugisha est un metteur en scène et chorégraphe burundais dont le combat artistique est de trouver dans le corps une libération de la parole, notamment politique. Il crée des pièces où le mouvement, la parole et la musique se fusionnent pour transposer le monde invisible au visible.

Avec Josué Mugisha, Christian Bayubahe

Avec le soutien d’Africalia

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

