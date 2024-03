La naissance du Hip-Hop racontée aux personnes du 3e âge Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

Rendez-vous au Daki Ling avec « La naissance du Hip-Hop racontée aux personnes du 3e âge ».

Une vraie fausse conférence universitaire sur les origines du mouvement Hip hop, à l’adresse de ceux qui auraient pu potentiellement passer à côte, par un duo de pitres professionnels, qui l’instar de la verve des MC (maître de cérémonie), abuseront de l’art du boniment et de la digression, comme personne ne devrait s’autoriser à le faire. Et pourtant, sous le vernis de la blague, c’est un témoignage fidèle, fouillé et sincère, sur les prémices et coups d’éclats des premiers héros d’une culture qui allait rebattre les cartes du show business comme aucun autre mouvement musical.



Genre conférence pluridisciplinaire ( chant , danse , musique, scratch…)

Sale bête Prod

Distribution Alexandre Bordier aka Spoonie B/ Laurent Pierredon aka Jacky D

Public concerné De 7 à 101 ans

Durée 1h10 environ

Spectacle déposé à la SACD 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Daki Ling le jardin des muses 45A Rue d’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

