Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône La Marseillaise est née à Strasbourg ! Monique Fuchs, évoquera commanditaire et auteur de ce « Chant de guerre pour l’Armée du Rhin » dédié au Maréchal de Luckner et composé à Strasbourg.

Un maire ouvert aux idées révolutionnaires, Frédéric de Dietrich, conscient du danger de la guerre aux frontières de la ville, fait appel à un officier amateur de musique, en garnison à Strasbourg en avril 1792, Rouget de Lisle, pour composer un chant susceptible d’entraîner les troupes révolutionnaires.



Dans le cadre de l’exposition La Marseillaise.

