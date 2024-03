La naissance des grands magasins. Mode, design, jouet, publicité, 1852-1925 Musée des Arts Décoratifs Paris, jeudi 25 avril 2024.

La naissance des grands magasins. Mode, design, jouet, publicité, 1852-1925 L’aventure des grands magasins, de leur naissance au Second Empire à leur consécration lors de l’Exposition universelle des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925! Jeudi 25 avril, 18h30 Musée des Arts Décoratifs Entrée libre sur inscription et présentation du justificatif professionnel

Des affiches aux vêtements, jouets et pièces d’art décoratifs, issues des collections du musée, les oeuvres exposées permettent de comprendre l’évolution du commerce parisien à partir de 1852. Initié par des entrepreneurs audacieux, ce nouveau concept commercial engendre la création d’espaces dédiés à la femme, bouleversant le panorama de la vente et préfigurant l’avènement de la société de consommation. L’émergence de la mode et sa démocratisation, l’invention des soldes, l’enfant en tant que nouvel objet marketing mais aussi le développement de la vente par correspondance, constituent autant de thèmes développés au fil d’un parcours riche en découvertes.

Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France

