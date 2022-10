La naissance de la tragédie – de Maxime Kurvers – Saison TU-Nantes Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire, 7 mars 2023, Nantes.

Représentations :mardi 7 mars 2022 à 20h – Amphi de l'École des Beaux Arts (Île de Nantes)mercredi 8 mars 2022 à 20h – Amphi D – Pole Humanité Nantes Université (Censive du Tertre)

Seul en scène. Bienvenue en tragédie, la théâtralité dans son plus simple appareil. Au centre du théâtre : un acteur. Depuis 472 avant notre ère, époque de la représentation de la tragédie la plus ancienne qui nous soit parvenue en Occident à ce jour (Les Perses, du poète, soldat et dramaturge grec Eschyle joué au théâtre de Dionysos à Athènes devant 17 000 spectateurs), il a toujours au moins suffi d’un acteur, de sa parole, pour que le théâtre advienne. Avec une esthétique rudimentaire, le jeune metteur en scène Maxime Kurvers rend hommage à cette idée élémentaire et puissante qui traverse le temps, s’emparant d’une histoire de notre patrimoine commun contenue dans les plus anciennes traces de tragédie connues. Le metteur en scène tisse le fil entre le théâtre contemporain et le théâtre antique en utilisant pour cela ce seul procédé minimal qui fait théâtre : un interprète, sa parole, son corps, sa mémoire, sa capacité aux affects, le public. Conception et mise en scène : Maxime Kurversavec Julien GeffroyEcriture et dramaturgie : Julien Geffroy, Maxime Kurvers, Caroline Menon-Bertheux Public : à partir de 12 ans Durée : 1h40

