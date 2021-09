La Mythologie inspire le GRAAL Belfort, 18 septembre 2021, Belfort.

La Mythologie inspire le GRAAL 2021-09-18 – 2021-09-26 rue de l’Ancien Théatre TOUR 46

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort

EUR Pour son exposition annuelle, l’association Le GRAAL (Groupe de Recherche des Artistes et amis des Arts Locaux) investi les cimaises de la tour 46 à Belfort du 18 au 26 septembre 2021. De sensibilités et techniques diverses, ce sont 11 peintres et sculpteurs, artistes sociétaires de l’association qui vous présentent leurs travaux, parmi lesquels une œuvre de grand format par artiste est sur le thème de ”la Mythologie”.

mvillaumie@free.fr

Pour son exposition annuelle, l’association Le GRAAL (Groupe de Recherche des Artistes et amis des Arts Locaux) investi les cimaises de la tour 46 à Belfort du 18 au 26 septembre 2021. De sensibilités et techniques diverses, ce sont 11 peintres et sculpteurs, artistes sociétaires de l’association qui vous présentent leurs travaux, parmi lesquels une œuvre de grand format par artiste est sur le thème de ”la Mythologie”.

dernière mise à jour : 2021-09-12 par