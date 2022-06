La mythologie des arbres, 25 août 2022, .

La mythologie des arbres

2022-08-25 – 2022-08-25

La mythologie des arbres pour celles et ceux qui veulent entrer dans le secret des « géants » de la forêt. Omniprésents et pourtant si méconnus, les arbres ont bien des choses à nous dire et à nous apprendre. Pour vivre, avec Bretagne Vivante, un moment à la rencontre de ces êtres qui semblent si paisibles.

Rdv 14h parking de l’église du Cloitre-Saint Thégonnec.

