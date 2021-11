Saint-Étienne Bibliothèque universitaire Tréfilerie Loire, Saint-Étienne La Mystérieuse Nuit Jules Verne : Un programme pour les plus jeunes Bibliothèque universitaire Tréfilerie Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Bibliothèque universitaire Tréfilerie, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

– **Le tour du monde en 80 badges :** Venez créer vos propres badges en vous inspirant des univers de Jules Verne **- 20 000 stickers sous les mers :** Créez vos stickers en forme d’animaux marins avec une machine numérique de découpe et du vinyle autocollant **- La grande fresque de Jules Verne :** Reconstituez une fresque extraordinaire **- Atelier légo** Construisez vos machines « Jules Verne » **_Activités animées par les collègues de la Médiathèque Tréfilerie dans les locaux de la BU ._** Jeux, légos et ateliers créatifs pour les enfants ! Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42023 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

