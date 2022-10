LA MUSIQUE TCHEQUE A L’HONNEUR

2023-02-04 – 2023-02-04 20 21.5 EUR La pianiste serbe Jasmina Kulaglich et l’Orchestre National de France interprètent ensemble deux grands compositeurs tchèques, Antonin Dvorak et Josef Suk. Antonin Dvorak (1841-1904), organiste et altiste d’orchestre, joue sous la baguette de Wagner, Balakirev, Smetana et se consacre à la composition.

Josef Suk (1874-1935) son élève, se dégage peu à peu de l’influence de son maître et adopte un langage relativement moderne en composant essentiellement de la musique symphonique. Tout public.

La pianiste serbe Jasmina Kulaglich et l'Orchestre National de France interprètent ensemble deux grands compositeurs tchèques, Antonin Dvorak et Josef Suk. Tout public. Réservation conseillée.

