**Le 21 juin la Fête de la musique résonnera à Prague et dans toute la République tchèque !**

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer un programme musical en ligne exceptionnel qui est la marque de nos retrouvailles après de trop longs mois d'isolement.

**11H00 – Première du Collegium Marianum** qui présente un répertoire de musique baroque française dans les sublimes salons du Palais Buquoy, siège de l'Ambassade de France en République tchèque.

**18H00 – Avant-première en direct des quatre nouvelles chansons de la célèbre jeune chanteuse pop franco-tchèque Emma Smetana et du réalisateur et acteur israélo-tchèque Jordan Ha**j sur les toits de l'Institut français de Prague ! Vous pourrez écouter leur nouvelle composition commune Dopamine !

Les Alliances françaises aussi ont organisé des évènements autour de la musique.

**« La musique sera partout et le concert nulle part » !**

_Cette grande manifestation populaire a été imaginée en France en 1981, il y a 40 ans, puis mise en place pour la première fois le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d'été, le plus long de l'année dans l'hémisphère Nord._

2021-06-21T11:00:00 2021-06-21T12:30:00;2021-06-21T18:00:00 2021-06-21T19:30:00

