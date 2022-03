LA MUSIQUE REFAIT SON CINEMA – Association L’AAM Theâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LA MUSIQUE REFAIT SON CINEMA – Association L’AAM Theâtre Traversière, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 09 avril 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Une relecture de grands thèmes musicaux du cinéma mondial ; un spectacle musical plein de fantaisie… Sous la direction de Marco Quesada, La Musique refait son cinéma revisite avec humour et nostalgie les grands thèmes musicaux du cinéma mondial (pas moins de 23 reprises). Sur scène : 14 musiciens, 10 chanteurs et choristes ; sur grand écran : des extraits des films et, sur le plateau : deux comédiens qui interviennent à chaque tableau, en présentateurs un peu beaucoup « borderline ». Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012 Contact : 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere Date complète :

© Jacques Raimbault

