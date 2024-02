LA MUSIQUE MÉDIÉVALE, EN FAIT C’EST COOL ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse, jeudi 6 juin 2024.

Rémy Vincent est musicien, intervenant, animateur et passionné de Moyen-Âge. En environ une heure, il va tenter de nous convaincre que la musique médiévale, en fait, c’est cool !

Pour vous faire partager sa passion, il vous raconte moult anecdotes sur la musique de cette époque, vous projette vidéos et images, et n’hésite pas à vous déballer ses instruments à cordes, flûtes et autres cornes pour illustrer ses propos !

A la suite de la conférence, le groupe Caminaïre interprète une série de chansons et musiques médiévales (bien sûr !) pour prolonger le plaisir de votre découverte !

Réservation obligatoire à partir du 6 mai 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 19:00:00

fin : 2024-06-06 20:30:00

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

