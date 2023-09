La musique hypnotisante de Philipp Glass revisitée à la guitare Lavoir Moderne Parisien Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 20h30 à 21h15

.Tout public. payant

– Tarif plein 1 concert : 17€

– Demi tarif 1 concert : 13€

– Enfants – de 10 ans 1 concert : 8€

– « Pack 1 jour 2 concerts » (concerne jeudi 7 et vendredi 8 uniquement) : Plein 25 € /

Demi 18 € / 18e 12€ / Enf. 12€

– « Pack tout le festival » : Plein tarif 120 euros /

Demi tarif 85 euros

Avec Thomas Csaba, guitare et vidéo animée

Metamorphosis

Thomas Csaba, guitare et vidéo animée C’est à un concert-vidéo plein de poésie que nous convie le guitariste Thomas Csaba. Dans Metamorphosis, la guitare coule et se délie avec des musiques classiques turque et hongroise empreintes de folklore (Ahmed Adnan Saigun et Zoltan Kodaly) et la musique lancinante de Philip Glass. Également dessinateur et animateur vidéo, Thomas propose une expérience de concert immersive où ses propres dessins se mêlent à la musique, la guitare faisant pleinement corps avec les images flamboyantes projetées derrière elle. On part complètement sur une autre planète.

Le festival

La Semaine Classique du Lavoir fête son 5e anniversaire !

Ce festival implanté depuis sa création au Lavoir Moderne Parisien se distingue par son ouverture, sa programmation ambitieuse et son atmosphère chaleureuse.

Porté par Le Ponton des Arts et ancré dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, le festival invitera cette année encore des artistes aux imaginaires multiples.

Venez célébrer les 5 ans du festival dans la joie et l’intimité du Lavoir Moderne Parisien les 7, 8, 9 et 10 décembre prochains. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour vivre, vibrer et savourer la richesse de la musique classique !

Programmation détaillée : www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Jeudi 7/12

– 19h : Songs of Hope – Marie-Laure Garnier, soprano ; Célia Oneto Bensaïd, piano

– 20h15 : Dolce Ostinato – Frédéric Deville, violoncelle ; David Aubaile, piano

Vendredi 8/12

– 19h : Inopinatum – Ensemble Atair, violon et basson

– 20h15 : Metamorphosis – Thomas Csaba, guitare et vidéo animée

Samedi 9/12 – 19h : Cellobazar– scène ouverte + restitution des masterclasses – Gratuit

– 20h30 : Bleue Quintet, Paul Colomb – 5 violoncelles et électronique

Dimanche 10/12

– Dès 15h : ateliers musicaux gratuits, dans le hall du Lavoir Moderne Parisien – Gratuit

– 17h : Garbo la solitaire, poésie animée pour violoncelle seul – Amandine Robilliard

Autour du festival

Des ateliers (composition, découverte des instruments, violoncelle et improvisation, etc) seront organisés en amont du festival. Infos sur www.lasemaineclassiquedulavoir.com ou lepontondesarts@gmail.com

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

Contact : https://lmp-billetterie.mapado.com/event/281003-la-semaine-classique-du-lavoir-5-metamorphosis

Subhankar Chakraborty La Semaine Classique du Lavoir