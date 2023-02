La musique fait son cinéma – Atelier des Arts et Musiques Theâtre Traversière Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La musique fait son cinéma – Atelier des Arts et Musiques Theâtre Traversière, 2 avril 2023, Paris. Le dimanche 02 avril 2023

de 14h30 à 15h30

. payant • Plein tarif : 28 € • T.R. (- 25 ans, demandeurs d’emploi, + 65 ans ) : 23 € • Enfant (-12 ans) : 15 € La musique nous fait son cinéma ; c’est joyeux et touchant ! 12 musiciens, 7 chanteurs et choristes, 2 animateurs, 1 chef. Des musiques comme au cinéma, des invités prestigieux : « Don Chichi » de Palerme, le révérend « Moïse Jackson » de Memphis, un agent secret très connu, un inspecteur qui court toujours après un fantôme, un clown fellinien… Et aussi, un grand concours de twist, un défilé de mode et l’amour pas la guerre. Dans la salle on peut danser, on peut chanter. C’est ça La Musique fait son Cinéma ! Direction Musicale : Marco Quesada. Mise en Scène : Patrice Pujol. Interprétation : Audrey Stupovski, Patrice Pujol. Interprétation musicale : Orchestre de l’AAM (Atelier Arts et Musiques de Villeneuve-Le-Roi) Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris Contact : https://www.theatre-traversiere.fr/la-musique-fait-son-cinema/ 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://theatre-traversiere.mapado.com/event/111964-la-musique-fait-son-cinema-l-aam

© Jacques Raimbault La Musique fait son cinéma – L’AAM

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Theâtre Traversière Adresse 15 bis rue Traversière Ville Paris lieuville Theâtre Traversière Paris Departement Paris

Theâtre Traversière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La musique fait son cinéma – Atelier des Arts et Musiques Theâtre Traversière 2023-04-02 was last modified: by La musique fait son cinéma – Atelier des Arts et Musiques Theâtre Traversière Theâtre Traversière 2 avril 2023 Paris Théâtre Traversière Paris

Paris Paris