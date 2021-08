Paris Musée Bourdelle Paris La musique et la danse – Atelier en famille Musée Bourdelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

La musique et la danse ———————- ### Atelier en famille Antoine Bourdelle a toujours été sensible à la pulsation de la musique et de la danse… Parents et enfants découvrent tous ensemble l’œuvre de Bourdelle au travers de figures marquantes, comme celle d’Isadora Duncan, « dans la fureur de l’hymne ou l’abandon de l’offrande ». Pendant l’atelier, tels des apprentis sculpteurs, tous expriment leur créativité, en réalisant un modelage en terre accordé à l’effet vibratile de la musique et de la danse. Durée : 2h. En famille dès 6 ans. Gratuit sur réservation : billetterie Paris Musées : [https://billetterie-parismusees.paris.fr/](https://billetterie-parismusees.paris.fr/)

Gratuit – sur inscription – durée 2h

Musée Bourdelle 18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:30:00

