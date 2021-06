La Musique est dans l’air à Stuttgart Terrasse de la Württemberg Art Association, 21 juin 2021-21 juin 2021, Stuttgart.

**La musique est dans l’air…** ——————————– ### Depuis 1981, la populaire « Fête de la Musique » offre aux musiciens amateurs et professionnels une scène dans plus de 540 villes à travers le monde. Après le baptême du feu en 2019, le Cluster EUNIC Stuttgart a le plaisir de vous inviter à nouveau à ce festival de musique en 2021, pour explorer l’Europe dans toute sa diversité et pour célébrer la musique. /////// Musik liegt in der Luft … Seit 1981 bietet die beliebte „Fête de la Musique » weltweit in über 540 Städten Amateur- und Profimusiker*innen eine Bühne. Nach der Feuertaufe im Jahre 2019 freut sich das EUNIC Cluster Stuttgart 2021 erneut gemeinsam zu diesem Musikfest einzuladen, um Europa in seiner Vielfalt musikalisch zu feiern. Programme : ———– De 17 à 22h, le cluster Eunic s’associe à l’Opéra de Stuttgart, au Conservatoire régional de musique et Württembergischer Kunstverein pour fêter avec un programme varié, airs d’opéra interprétés par les chanteurs du Opernstudio ou rockfusion du groupe Absolut Kitti, la fête de la musique européenne. Nom des artistes : Chanteurs du Opernstudio de l’opéra de Stuttgart (airs d’opéra au travers des siècles), Urban Reed Quintett (quintett de vents, étudiants du conservatoire régional de Stuttgart classe du prof. Herrmann), Bianca Rossi feat. Fratelli Petrocca (jazz et chanson de la dolce vita), Absolut Kitti (rock, pop, fusion) Conditions d’accès : ——————– * En raison de la réglementation en vigueur, l’admission n’est possible qu’après inscription préalable. Le nombre d’auditeurs par plateau est limité. Un contrôle approprié sera effectué. * Un maximum de deux ensembles par participant peut être choisi. * Les masques sont obligatoires pour entrer dans les locaux du WKV, où se trouvent les toilettes. La durée y est limitée en conséquence. * Si l’incidence n’est pas encore inférieure de 5 jours à 35 le jour de l’événement, il faudra présenter à l’entrée soit un test négatif du jour, soit une preuve de vaccination complète ou de guérison. * Des mesures hygiéniques de désinfection seront fournies. Réseaux sociaux : facebook & instagram live

Terrasse de la Württemberg Art Association Schlossplatz 2 70173, Stuttgart Stuttgart Stuttgart-Mitte



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T17:00:00 2021-06-21T22:00:00