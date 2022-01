La musique du geste Hommage à Mahjoub Ben Bella MUba Eugène Leroy, 22 octobre 2021, Tourcoing.

La musique du geste Hommage à Mahjoub Ben Bella

du vendredi 22 octobre 2021 au dimanche 6 mars

Le MUba Eugène Leroy rend hommage au peintre franco-algérien Mahjoub Ben Bella (1946-2020), ancien élève de l’école des Beaux-Arts et figure artistique majeure de Tourcoing. L’exposition explore un thème inédit : la place du geste et du mouvement qui animent son œuvre, et les liens étroits qu’il entretenait avec la musique et la danse, les musiciens et les chorégraphes. Exceptionnelle, l’exposition présentera une quarantaine d’œuvres, dont certaines jamais présentées au public : des grands formats réalisés dans les années 1990 à même le sol, marqués par une gestualité libre à la manière d’un Jackson Pollock, ou encore Signatures. Cette œuvre monumentale de plus de dix mètres de long, a été exécutée en 1993 à l’occasion d’un spectacle du Ballet du Nord chorégraphié par Jean-Paul Comelin sur la musique de Paci c 231 d’Arthur Honegger. Les séries Mouvement, Tension, Vibration, Chorégraphie, Jazz, ainsi que les hommages à Igor Stravinsky, Miles Davis ou John Cage, témoignent de sources d’inspiration musicales et chorégraphiques toujours renouvelées et résolument vivantes. L’exposition comporte trois sections : l’artiste en mouvement, le geste et le corps au cœur du processus créatif ; la ligne et la vibration comme motifs récurrents, inspirés par la musique et la danse ; et enfin, les amitiés et collaborations artistiques, avec des compositeurs et chorégraphes. À l’occasion de cette quatrième exposition monographique, la nef du MUba Eugène Leroy, ample vaisseau baigné de lumière, se transforme une nouvelle fois en un parfait écrin pour ces œuvres majestueuses, animée par les arabesques multicolores du peintre. Parallèlement, l’exposition élargit la réflexion autour du geste, du mouvement et des liens entre arts visuels et arts vivants en puisant dans le riche fonds de la collection du musée, et en convoquant des prêts exceptionnels, en écho aux œuvres de Mahjoub Ben Bella. Parmi ces artistes figurent : Guillaume Bruère ; Miriam Cahn ; Claude Cattelain ; Carolyn Carlson ; Cédric Carré ; Eugène Dodeigne ; Nicolas Floc’h ; Hans Hartung ; Eugène Leroy ; Christian Marclay ; Henri Michaux : Judit Reigl ; Mark Tobey ; Fabienne Verdier.

Tarif plein 5.5 €, réduit 3 €, gratuit sous conditions

Du 22 octobre 2021 au 21 février 2022

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



