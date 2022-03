La musique des plantes Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La musique des plantes LABEL PLANTES épicerie du Bien-être 11, rue Voltaire Arles

2022-03-10 19:30:00 – 2022-03-10 21:30:00

un atelier avec des plantes afin de s'initier à la thérapeutique de la musique des plantes. Interviendra Léa Zavrsnik, En source d'Elle, découverte du matériel de mesure, théorie et enjeux d'aujourd'hui. Atelier et cercle d'échange autour des plantes contact@labelplantes.com +33 6 46 33 37 61

