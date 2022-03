La musique des petits bruits Parking de l’école Rouffiac Catégories d’évènement: Rouffiac

Tarn

La musique des petits bruits Parking de l’école, 8 avril 2022, Rouffiac. La musique des petits bruits

Parking de l’école, le vendredi 8 avril à 16:30

Crac, bzz, frrr, ces petits bruits de la vie amusent, questionnent parfois. MAIS C’EST QUOI CE BRUIT ? On vous attend au médiabus pour écouter des histoires qui s’amusent avec les sons, les onomatopées et se transforment aussi en mélodies.

Entrée libre

Lectures et musique dans le cadre de la Fête du livre jeunesse Parking de l’école Rouffiac 81150 Rouffiac Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T16:30:00 2022-04-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouffiac, Tarn Autres Lieu Parking de l'école Adresse Rouffiac 81150 Ville Rouffiac lieuville Parking de l'école Rouffiac Departement Tarn

Parking de l'école Rouffiac Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffiac/

La musique des petits bruits Parking de l’école 2022-04-08 was last modified: by La musique des petits bruits Parking de l’école Parking de l'école 8 avril 2022 Parking de l'école Rouffiac Rouffiac

Rouffiac Tarn