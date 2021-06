Albi Kiosque Jardin National Albi, Tarn La musique des parachutistes de Toulouse Kiosque Jardin National Albi Catégories d’évènement: Albi

Cette opération nommé « Kiosques en musique » a pour mission de soutenir par la musique le rayonnement, l’attractivité et la communication de l’armée de Terre. La musique des parachutistes de Toulouse effectuera une représentation le Dimanche 4 juillet 2021 à 18h au Kiosque à musique, Jardin national. Kiosque Jardin National Jardin National, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T18:00:00 2021-07-04T20:30:00

Lieu Kiosque Jardin National Adresse Jardin National, 81000 Albi Ville Albi