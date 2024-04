La musique des oiseaux / La Rêveuse – Florence Bolton – Benjamin Perrot Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois, dimanche 2 juin 2024.

La musique des oiseaux / La Rêveuse – Florence Bolton – Benjamin Perrot Le chant des oiseaux a toujours inspiré les compositeurs depuis la nuit des temps. Mais le chant des oiseaux est–il imitable et sommes-nous capables de rivaliser avec les oiseaux ? Dimanche 2 juin, 16h00 Domaine départemental de Méréville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Ce programme mettra en scène l’oiseau comme source d’inspiration : revisitez le XVIIIe siècle, siècle où l’on redécouvre la nature, à travers le coucou, facile à imiter, le poétique rossignol, qui chante l’amour comme personne, ou encore des volatiles plus quotidiens, comme la poule, souvent croquée avec humour.

La Rêveuse est un ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les patrimoines artistiques des XVIIe et XVIIIe siècles.

Domaine départemental de Méréville 8 rue Voltaire 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le domaine de Méréville, propriété du Conseil Départemental de l’Essonne depuis 2000, est l’un des plus remarquables jardins pittoresques et anglo-chinois créé à la fin du 18e siècle en France.

De scène en scène, le promeneur d’aujourd’hui découvre sa particularité : être aménagé comme un « tableau naturel » fondé sur l’art de surprendre et d’émerveiller.

L’intérêt environnemental du domaine, qui compte des écosystèmes variés, s’ajoute à l’intérêt patrimonial du site déjà considérable.

L’acquisition du parc par le Conseil départemental de l’Essonne relève d’une détermination politique de réhabilitation, d’aménagement et de valorisation du site. Le Département entend ainsi participer à la valorisation du patrimoine bâti et paysager en conduisant des actions d’information et de sensibilisation sur les parcs et jardins historiques de l’Essonne.

Le parc est ouvert les week-end et en semaine d’avril à octobre lors de visites libres ou guidées.

Se renseigner auprès de l’Office du tourisme de Méréville afin de connaitre le calendrier des visites.

Les groupes scolaires sont accueillis toute l’année. N20 sortie Méréville

