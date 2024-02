La musique des années 40- conférence musicale Médiathèque Jean-François Sarasin Hermanville-sur-Mer, mercredi 12 juin 2024.

La musique des années 40- conférence musicale Médiathèque Jean-François Sarasin Hermanville-sur-Mer Calvados

Cette conférence musicale est conçue pour vous transporter dans le temps. Vous serez captivés par les rythmes enivrants du jazz, les mélodies nostalgiques des symphonies et les chansons iconiques qui ont fait vibrer les cœurs de millions de personnes.

Nous reviendrons sur l’histoire des années 1940 pendant les années difficiles de l’Occupation et après la Libération. Vous découvrirez alors comment la musique était un soutien omniprésent pour les populations dans un contexte difficile.

Déborah Livet est docteure en histoire de la musique et musicologie. Elle présente régulièrement des concerts et des conférences pour rendre accessible la musique savante à un large public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 18:30:00

fin : 2024-06-12 21:00:00

Médiathèque Jean-François Sarasin 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie mediatheque@hermanville-sur-mer.fr

