Nous accueillerons Rémy Carré et Paul Laurent, deux compositeurs orléanais qui nous aideront à comprendre la signification de cette catégorie musicale, nous parlerons de musique concrète et électroacoustique, et de leur quotidien de compositeur. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Parlons musique La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

