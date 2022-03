La musique, c’est dans nos cordes ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 11 juin à 16:00

Dans cet ensemble, les plus avancés soutiennent les plus jeunes pour que chacun trouve sa place dans ce moment de partage d’un savoir-faire en devenir. Les professeurs apportent la touche professionnelle qui (r)assure tous ces jeunes musiciens. _Tout public._

Entrée libre

Concert par les élèves des classes de violon et d’Orchestre à cordes du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, accompagnés de leurs professeurs Myriam Ambruster et Christophe Petit Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2022-06-11T16:00:00 2022-06-11T17:00:00

