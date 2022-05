LA MUSIQUE AU COEUR DES MIGRATIONS Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Dans le cadre de ses actions de rayonnement sur l’ensemble du territoire, le Conservatoire communautaire de Musique et de Danse vous propose une conférence : La Musique au cœur des migrations par la classe de 3ème Cycle de Formation Musicale de Marion Wolff, Vendredi 20 mai 2022 à 18h30, Salle des Séances, Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France, Rue des Moulins à Forbach.

Entrée libre courrrier@conservatorie-forbach.fr +33 3 87 85 04 37 http://www.agglo-forbach.fr/fr/le-conservatoire-de-musique-et-de-danse.html hôtel de communauté 110 rue des moulins Forbach

