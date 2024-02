La musique à l’écran place de la mairie Labouheyre, jeudi 22 février 2024.

La musique à l’écran place de la mairie Labouheyre Landes

Découvrez 3 façons différentes de mettre la musique à l’honneur sur un écran de cinéma avec le cycle » La musique à l’écran » Au programme THEY SHOT THE PIANO PLAYER en VO jeudi 22/02 à 20h30 et Samedi 24/02 à 16h ; CESARIA EVORA, LA DIVA AUX PIEDS NUDS en VO samedi 2/03 à 16h et BOB MARLEY ONE LOVE mercredi 6/03 à 18h30, jeudi 7/03 à 18h30 en VO et samedi 9/03 à 16h. De quoi ravir les yeux et les oreilles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 16:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

place de la mairie Cinéma Le Félix

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.labouheyre@gmail.com

L’événement La musique à l’écran Labouheyre a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Cœur Haute Lande