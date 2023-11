Espuma Antigua La Musicale Genève, 21 octobre 2024, Genève.

Espuma Antigua Lundi 21 octobre 2024, 19h00 La Musicale CHF 0.-

C’est une fresque musicale, un mariage entre la tradition baroque et l’éclectisme d’aujourd’hui. C’est la musique ancienne brassée par l’espuma (écume) qui vient lécher le sable doux d’une esthétique plus moderne.

Avec Flora Ageron au chant, Erwan Valazza à la guitare électrique et Beatriz Raimundo au violoncelle.

Concert baroque/jazz

Entrée gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

La Musicale, c’est la bibliothèque pour les musiciennes et musiciens à Genève, tous styles confondus.

La journée, on y emprunte des partitions gratuitement. Le soir, quatre fois dans l’année, les partitions prennent vie lors de rencontres musicales regroupant tous les publics. Bienvenue!

La Musicale Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 80 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/services/salles-de-lecture/la-musicale/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/la-musicale/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-10-21T19:00:00+02:00 – 2024-10-21T20:00:00+02:00

Shems Bendali