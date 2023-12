Vies et morts de Lola Lane La Musicale Genève, 12 janvier 2024, Genève.

Basée sur des images composées de collages visuels imaginés par Maria Guta, Fabienne Radi a écrit un cut-up de textes qui nous emmène dans le tourbillon des multiples vies de Lola Lane, l’alter ego de Maria Guta, obsédée par une identité collective construite par la culture du cinéma et des médias people.

De Joan Crawford à Britney Spears, en passant par les vies de Frances Farmer ou Pamela Des Barres, ces figures nous font découvrir les vies de Lola Lane.

Spectacles gratuits, mais contremarques obligatoires à retirer le jour même uniquement à la billetterie, rez-de-chaussée de la Maison des Arts du Grütli.

Pas de réservation possible.

Vendredi 12 janvier dès 17h30

Samedi 13 janvier dès 14h

Attention ! Contremarques distribuées dès l’ouverture de la billetterie et jusqu’à épuisement des places disponibles. Nous ne pouvons garantir des places si vous venez pour l’heure du spectacle.

11-13 janvier 2024

Venez fêter l’art vivant sous toutes ses coutures ! Performances en tout genres, lectures, mises en espaces, premiers essais, les artistes de cette 5e édition font feu de tout bois. Plongeons toutes ensemble dans le grand bain des arts vivants et laissons-nous porter par le courant de la curiosité.

GOGOGO est à l’image des artistes qui le composent, toujours en quête de nouveaux défis artistiques. GOGOGO est comme ça, malléable, joyeux et iconoclaste.

