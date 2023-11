Qu’adviendra-t-il de demain ? La Musicale Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Qu’adviendra-t-il de demain ? Jeudi 23 novembre, 19h00 La Musicale CHF 0.-

Elle à la montagne, en quête d’elle-même, lui en ville, essayant de la ramener à la vie. La lecture est ponctuée d’intermèdes musicaux exécutés par Franceso Bartoletti, violoncelliste.

En partenariat avec la Fureur de lire, le festival qui fait retentir les mots, expose les lettres, explore les textes avec de multiples rencontres, lectures et performances du 23 au 26 novembre 2023.

Lecture et musique

Entrée gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles

La Musicale

1er étage de la Maison des arts du Grütli

Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève

Site internet de Poésie ambulante

Site Internet de Fanny Briand

Site Internet de Philippe Constantin

Page Facebook de Francesco Bartoletti

Dancing Cello par Francesco Bartoletti sur YouTube

Site Internet de la Fureur de lire

—————————————-

La Musicale, c’est la bibliothèque pour les musiciennes et musiciens à Genève, tous styles confondus.

La journée, on y emprunte des partitions gratuitement. Le soir, quatre fois dans l’année, les partitions prennent vie lors de rencontres musicales regroupant tous les publics. Bienvenue !

La Musicale Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 80 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/services/salles-de-lecture/la-musicale/ [{« link »: « https://poesieambulante.com/ »}, {« link »: « https://www.fannybriand.com/ »}, {« link »: « https://www.philippeconstantin.org/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/francesco.bartoletti.1/ »}, {« data »: {« author »: « Francesco Bartoletti », « cache_age »: 86400, « description »: « Francesco Bartoletti, violoncelle nGiacomo Grandi,violoncelle nSylvain Fournier, percussion nDance Area Jeune Ballet nRu00e9alisation, Mathieu Poncet », « type »: « video », « title »: « Dancing Cello », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/h-J_z0MpYN0/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=h-J_z0MpYN0 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCu91ZHGqXGDIH5Woumeu4aA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=h-J_z0MpYN0 »}, {« link »: « https://fureurdelire.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/la-musicale/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

Bibliothèque de Genève