La Musica in Audacia – « Over the rainbow » au château Royal d’Amboise Amboise Amboise AmboiseAmboise Catégories d’évènement: Amboise Amboise

Indre-et-Loire

La Musica in Audacia – « Over the rainbow » au château Royal d’Amboise Amboise Amboise, 31 juillet 2022, AmboiseAmboise. La Musica in Audacia – « Over the rainbow » au château Royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire OFFICE AMBOISE Amboise

2022-07-31 18:30:00 – 2022-07-31 Amboise

Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire Amboise « LA MUSICA IN AUDACIA » – CHATEAU ROYAL D’AMBOISE

18h Jeunes talents

18H30 Concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac. 31 juillet : « Over the rainbow »

Jeunes Talents : Célian PETIT (10ans) et Alix LAINE (14 ans) . Ils sont tous les deux des anciens élèves du CRR de Tours. Chorégraphie : Élisabeth CHAFFAUD. Accompagnement au piano : Thê Dân Vu, élève en cycle 3, au CRR de Tours.

Concert: Isabelle Georges (chant et claquettes), Frédérick Steenbrik (piano et chant) et Adeline de Preissac (harpe) Du 30 juillet au 14 août 2022

A 18h, carte blanche aux jeunes talents

A 18H30, Concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac. Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée, sans supplément, ni réservation. contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/ « LA MUSICA IN AUDACIA » – CHATEAU ROYAL D’AMBOISE

18h Jeunes talents

18H30 Concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac. 31 juillet : « Over the rainbow »

Jeunes Talents : Célian PETIT (10ans) et Alix LAINE (14 ans) . Ils sont tous les deux des anciens élèves du CRR de Tours. Chorégraphie : Élisabeth CHAFFAUD. Accompagnement au piano : Thê Dân Vu, élève en cycle 3, au CRR de Tours.

Concert: Isabelle Georges (chant et claquettes), Frédérick Steenbrik (piano et chant) et Adeline de Preissac (harpe) association_la_simplesse

Amboise Amboise

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OFFICE AMBOISE

Détails Catégories d’évènement: Amboise Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Amboise Amboise Adresse Montée de l'Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire OFFICE AMBOISE Ville AmboiseAmboise lieuville Amboise Amboise Departement Indre-et-Loire

Amboise Amboise AmboiseAmboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboiseamboise/

La Musica in Audacia – « Over the rainbow » au château Royal d’Amboise Amboise Amboise 2022-07-31 was last modified: by La Musica in Audacia – « Over the rainbow » au château Royal d’Amboise Amboise Amboise Amboise Amboise 31 juillet 2022 Montée de l'Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire OFFICE AMBOISE

AmboiseAmboise Indre-et-Loire