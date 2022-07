La Musica in Audacia – « Le prélude de l’après-midi d’un fauve » au château Royal d’Amboise

2022-07-30 18:00:00 – 2022-07-30 « LA MUSICA IN AUDACIA » – CHATEAU ROYAL D’AMBOISE

18h Jeunes talents

18H30 Concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac. 30 juillet : « Le prélude à l’après midi d’un faune »

Jeunes Talents : Philae Foucher de la Fuente (violoncelle), Colombe Becavin (harpe)

Concert : Trio les imaginaires : Anne-Sophie Neves (flûte), Jeremy Pasquier (alto), Adeline de Preissac (harpe). Du 30 juillet au 14 août 2022

