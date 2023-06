1ère Journée des Chiffonnières Vagabondes La Musette Saint-Léon, 24 juin 2023, Saint-Léon.

Saint-Léon,Allier

Venez vendre vos vêtements printemps-été femmes à petit prix ou les échanger ! Flânez dans les allées et trouvez des vêtements de seconde main selon vos envies à petit prix. Devant la Musette..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 17:00:00. EUR.

La Musette Rue de la Liberté

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and sell your women’s spring-summer clothes at low prices, or exchange them! Stroll through the aisles and find the second-hand clothes you’re looking for at low prices. In front of La Musette.

Ven a vender tu ropa de mujer de primavera-verano a precios bajos o a intercambiarla Pasea por los pasillos y encuentra ropa de segunda mano que se adapte a tus gustos a precios bajos. Delante de La Musette.

Kommen Sie vorbei und verkaufen Sie Ihre Frühlings- und Sommerkleidung für Frauen zu kleinen Preisen oder tauschen Sie sie um! Schlendern Sie durch die Gänge und finden Sie Secondhand-Kleidung nach Ihren Wünschen zu kleinen Preisen. Vor dem Musette.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire