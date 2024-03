La musette ou Les Bergers de Suresnes Temple d’Arles, Boulevard des Lices Arles, samedi 16 mars 2024.

La musette ou Les Bergers de Suresnes Ce divertissement musical est le troisième volet de notre exploration de la musette et du genre de la bergerie aux 17e et 18e siècles. Samedi 16 mars, 20h00 Temple d’Arles, Boulevard des Lices Plein Tarif : 15 euros, tarifs réduits : 10 euros, gratuit jusqu’à 16 ans

Élisabeth Jacquet de La Guerre nait en 1665 dans la paroisse Saint-Louis-en-l’Île de Paris. Elle est une compositrice et claveciniste française, l’une des rares compositrices de cette période. Elle travaille dans tous les genres de l’époque et y rencontre le succès.

Toutes les informations sur ce concert son sur le site de Sarabande

Informations et réservations : 07 82 14 87 94, phsouchu@gmail.com

concert musique baroque

Association Sarabande