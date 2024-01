Milesdavisquintetorchestra! – Sylvain Darrifourcq La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale Alfortville, jeudi 1 février 2024.

Milesdavisquintetorchestra! – Sylvain Darrifourcq Concert + projection documentaire + rencontre “Fiction-Science” présentée par l’IRCAM Jeudi 1 février, 19h30 La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale Entrée libre

Depuis 2012, le MilesDavisQuintet! interroge nos habitudes d’écoute. Sous la parodie de noms fameux, le trio balançait ses petits bits. Pas loin des Shadocks dansant sur The Necks, pas loin de la froideur imparable d’un Kraftwerk unplugged. Joie, MilesDavisQuintet! est de retour. Voici le Milesdavisquintetorchestra! Nouvelle équipe, mêmes principes. Répétition et mécanisation des gestes, polyrythmies dé-synchronisées. Le fond et la forme du projet de musique viennent titiller, une fois encore, les musiciens dans leurs habitudes de création. Prétexte formidable pour devenir des cobayes de laboratoire et se mettre au service du projet de recherche D SYNCH, de Thomas Wolf, chercheur à l’Université de Vienne et de Clément Canonne, chercheur au CNRS et au sein de l’équipe « Analyse des Pratiques Musicales » de l’IRCAM. L’objet de D SYNCH colle sans peine à celui du sextet. Comment la musique nous contraint-elle dans nos intentions ? Comment l’humour peut agir sur la musique ? Comment ne pas croire que Miles Davis sera là en lisant le programme de salle ?

Production HECTOR / Full Rhizome. Coproduction Festival Sons d’hiver Partenaires IRCAM, La Muse en Circuit, Antre-Peaux Bourges. Soutiens SACEM, Adami, CNM, Spedidam, Maison de la Musique Contemporaine.

Déroulé de la soirée

– Concert de Milesdavisquintetorchestra! (40-45mn)

– Projection du documentaire de Romain Allard (20-25mn)

– Fiction-science “Synchroniser et désynchroniser l’action” – Rencontre art/science présentée par l’IRCAM (1h)

La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale 18 rue Marcelin Berthelot 94140 Alfortville Alfortville 94140 Blanc-Seine Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sonsdhiver.org/milesdavisquintetorchestra/ »}]

