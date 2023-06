HECTOR : MILESDAVISQUINTETORCHESTRA! (Conventionnement 2022-2023) La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale Alfortville, 1 février 2024, Alfortville.

Le projet MILESDAVISQUINTETORCHESTRA! a pour objet deux axes de recherche.

L’un musical, l’autre scientifique.

Au delà de son nom provocateur, qui rappelle l’influence du marketing sur notre cerveau en nous détournant d’enjeux plus importants, le projet souhaite nous questionner dans nos habitudes d’écoute. Depuis 2012, Sylvain Darrifourcq, Xavier Camarasa et Valentin Ceccaldi se sont lancés dans une recherche sonore qui a pris corps dans le MILESDAVISQUINTET! Un trio, piano préparé, violoncelle et percussions qui donne naissance à un univers sonore mécanique, répétitif et immersif. En conjuguant un désir de singulariser une façon d’improviser et le hasard de la recherche à plusieurs, ils ont développé un langage singulier à la croisée de concepts simples : la répétition du geste sonore, la mécanisation du geste répété et la répétition poly-rythmique et la dé-synchronisation temporelle. Aujourd’hui avec le MILESDAVISQUINTETORCHESTRA ! le trio étend ses recherches à un ensemble de six musiciens improvisateurs afin d’approfondir leurs recherches sonores.

Ce projet est apparu être également un prétexte formidable pour une observation scientifique, le groupe servira donc de cobaye pour le projet de recherche D SYNCH mené avec Clément Canonne, chercheur au CNRS en psychologie cognitive et au sein de l’équipe « Analyse des Pratiques Musicales » de l’IRCAM et Thomas Wolf, chercheur à la centrale European University de Vienne. L’objet général étant de créer « de la connaissance » à partir de la pratique artistique de ce groupe.

La science est trop souvent vue par les artistes comme un jouet à leur service. Le MILESDAVISQUINTETORCHESTRA ! propose de renverser les rôles et de devenir des cobayes en espérant produire des données capables d’augmenter notre savoir concernant les comportements collectifs.

