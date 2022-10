Érosions programmées de Kasper T. Toeplitz La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

Érosions programmées de Kasper T. Toeplitz La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale, 7 octobre 2022, Alfortville. Érosions programmées de Kasper T. Toeplitz Vendredi 7 octobre, 20h00 La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale

Bertrand Gauguet . saxophones alto & baryton / Kasper T. Toeplitz . traitement temps réel • Durée : 50 minutes La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale 18 rue Marcelin Berthelot 94140 Alfortville Blanc-Seine Alfortville 94140 Val-de-Marne Île-de-France Érosions programmées est une pièce composée par Kasper T. Toeplitz à la demande de Bertrand Gauguet pour saxophones alto & baryton et electronique-live. Ce qui a guidé la composition, c’est la volonté d’aller contre l’organologie du saxophone et de rendre cet instrument, monophonique par nature, extrêmement polyphonique, d’une polyphonie très dense et très pleine. Les différentes couches de textures ainsi obtenues subissent de microscopiques déformations de la matière sonore qui sont dues autant à l’instabilité du souffle qu’à celle du traitement numérique. L’interaction entre les saxophones et l’électronique induit un trouble entre ce qui est joué et ce qui n’est pas joué, modifie les hauteurs, les textures et transforme le son au point de faire disparaître la mémoire de l’instrument.

