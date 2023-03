Quand l’éphémère suspendu dans le temps vient sublimer le quotidien. La Muse aux Ornements, 27 mars 2023, Saint-Gervais-d'Auvergne.

Voyagez en 1900, à la rencontre de « La Muse aux Ornements ».

Installée au coeur des Combrailles dans la vallée de la Sioule, Mélanie Farges -Artisan d’Art Fondeuse et Bijoutière- vous accueille le temps des Journées Européennes des Métiers d’Art. Venez déambuler dans son atelier au 18 rue du Castel; l’occasion pour elle de présenter son double métier, sa démarche artistique et ses influences, ainsi que de vous expliquer la technique principale qui habite son travail et qui lui permet de créer ses bijoux : le procédé de fonte à la cire perdue.

Soucieuse de « laisser une trace du temps qui passe » et de « capturer la beauté éphémère des végétaux », vous découvrirez le résultat de plusieurs heures et journées de travail qui résultent de cette technique ancestrale. Au sein d’une partie boutique, elle y expose ornements et bijoux stylisés d’inspiration Art Nouveau, le tout dans un écrin aux allures de boudoir et de cabinet de curiosités d’antan. Passionnée par la Belle Epoque et la période Art Nouveau (1895-1920), c’est dans le quartier historique de St Gervais d’Auvergne que vous trouverez, au détour d’une ruelle, « La Muse aux Ornements ».

La Muse aux Ornements 18 rue du Castel 63390 St Gervais d’Auvergne Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://la-muse-aux-ornements.weebly.com »}, {« type »: « email », « value »: « la.muse.aux.ornements@gmail.com »}]

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Epoque Art Nouveau – Métier ancien – Métiers d’Art – Artisanat – Fonderie – Fonte à la cire perdue – Bijouterie –

