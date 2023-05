Cérémonie de décernement du label « Arbre remarquable » à « L’Orme du village » La Muscadelle Pinsaguel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pinsaguel Cérémonie de décernement du label « Arbre remarquable » à « L’Orme du village » La Muscadelle, 16 septembre 2023, Pinsaguel. Cérémonie de décernement du label « Arbre remarquable » à « L’Orme du village » Samedi 16 septembre, 15h00 La Muscadelle Gratuit. Entrée libre. Le label « Arbre remarquable » vient d’être décerné à « L’Orme du village ». À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous êtes conviés à assister à la cérémonie de remise qui aura lieu à la Muscadelle. La Muscadelle Rue de la République, 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie L’installation sportive « salle de la Muscadelle » est située dans la commune Pinsaguel. Le centre accueille un gymnase et un espace couvert pour évènements divers. 150 places de parking, de 8 places de parking handicapés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pinsaguel Autres Lieu La Muscadelle Adresse Rue de la République, 31120 Pinsaguel Ville Pinsaguel Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Muscadelle Pinsaguel

La Muscadelle Pinsaguel Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pinsaguel/

Cérémonie de décernement du label « Arbre remarquable » à « L’Orme du village » La Muscadelle 2023-09-16 was last modified: by Cérémonie de décernement du label « Arbre remarquable » à « L’Orme du village » La Muscadelle La Muscadelle 16 septembre 2023 La Muscadelle Pinsaguel

Pinsaguel Haute-Garonne