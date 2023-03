Spectacle Fils d’Immigrés Ciné Théâtre de La Mure, 24 mars 2023 20:30, La Mure.

Le spectacle Fils d’Immigrés avec Patrick Palmero aura lieu le 24 mars 2023 au Ciné Théâtre de La Mure. Un monologue qui nous questionne sur nos origines avec tendresse et humour. Vendredi 24 mars, 20h30 1

Librement inspiré de sa propre histoire, Patrick Palméro, comédien d’origine muroise, évoque avec tendresse et humour la vie de ses parents immigrés, venus d’Italie pour travailler aux Houillères de la Matheysine.

Un très beau récit sur le territoire !

Un homme seul sur scène se livre. Il se souvient et nous raconte par bribes des souvenirs de son enfance. Il nous parle de sa famille, des Palmero et des Martinelli, de ses grands-parents italiens originaires du Piémont et du Frioul, venus en France comme tant d’autres dans les années 1920. Fuyant la misère, avec valises et enfants sous les bras, ils viennent travailler dans les Houillères du Dauphiné à La Mure.

Il nous parle de lui, mais aussi des autres… de tous ces travailleurs étrangers “qui ont fait la France”.

Ce monologue, interprété par Patrick Palmero, est librement inspiré de sa propre histoire : enfant de la deuxième génération d’immigrés italiens, né en France. Avec humour, émotion et nostalgie, il se fait aussi la voix de milliers d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays, dans l’espoir d’un avenir meilleur.

« Ce spectacle fait réflechir sur ces milliers d’hommes et de femmes qui ont quitté leurs pays dans l’espoir d’un avenir meilleur. Un récit d’humanité » – Ouest France

Ciné Théâtre de La Mure Place du Théâtre La mure La Mure 38350 Isère

