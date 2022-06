La Munchhausennoise, 15 octobre 2022, .

La Munchhausennoise

2022-10-15 16:00:00 – 2022-10-15

EUR Octobre est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Aussi, pour soutenir le mouvement du ruban rose. Mobilisons-nous, formons une nouvelle chaîne de soutien et continuons le mouvement rose ! En famille, entre amis ,entre collègues, entre filles …

Marche ou course à pied non chronométrée de 5 km sur chemins praticables .

Boissons et gâteaux offerts aux participants.

Cette année les inscriptions se feront uniquement sur préinscription jusqu’au …. octobre, il n’y aura pas d’inscription sur place le jour même de la manifestation.

Cette 7ème édition sera soumise à des contraintes et restrictions liées à la crise sanitaire que nous respecterons scrupuleusement, et le Pass vaccinal sera obligatoire pour les participants âgés de 12 ans et plus.

Nous vous remercions d’avance pour votre engagement à nos côtés ! !

Tous solidaires contre le cancer ! N’hésitez pas à participer à cette belle manifestation placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la solidarité.

Bulletin d’inscription en téléchargement ci-dessous.

La couleur du jour sera le ROSE pour tous afin de créer une fois de plus une belle chaîne de soutien !!

Pour soutenir le mouvement du ruban rose une course et une marche de 5 km seront proposées. Une partie des frais d’inscription sera reversée à un organisme de recherche contre le cancer.

Inscription obligatoire.

La couleur du jour sera le ROSE pour tous, afin de créer une fois de plus une belle chaîne de soutien !!

+33 3 88 86 83 07

