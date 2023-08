Escape Game La Mulotière Tourouvre au Perche, 24 octobre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Escape Game version verger, mêlant énigmes, orientation, jeux, et observation. L’enquête dure environ 1h et se joue en pleine nature dans le verger de la ferme. A partir de 8 ans. Mercredi après-midi, 1h = 1 famille.

2023-10-24 13:00:00 fin : 2023-11-01 . .

La Mulotière La ferme d’Apolline

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Escape Game orchard version, combining puzzles, orientation, games and observation. The investigation lasts around 1 hour and takes place in the farm’s orchard. Ages 8 and up. Wednesday afternoons, 1h = 1 family

Versión del juego de escape del huerto, mezclando acertijos, orientación, juegos y observación. La investigación dura aproximadamente 1 hora y se desarrolla en plena naturaleza en el huerto de la granja. A partir de los 8 años. Miércoles por la tarde, 1 hora = 1 familia

Escape Game Version Obstgarten, das Rätsel, Orientierung, Spiele und Beobachtung miteinander verbindet. Die Untersuchung dauert etwa 1 Stunde und wird inmitten der Natur im Obstgarten des Bauernhofs gespielt. Ab 8 Jahren. Mittwochnachmittag, 1h = 1 Familie

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme