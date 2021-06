THAON Parking de l'ancienne église au XIème siècle Thaon La Mue vous conte ses secrets Parking de l’ancienne église au XIème siècle THAON Catégorie d’évènement: Thaon

Le soleil se couche, un hululement retentit dans le fond de la vallée. un « Poup » résonne près de la rivière. Des ombres nous frôlent. Les animaux de la nuit se sont réveillés. Qui sont-ils ? Que font-ils? (3km/1h) – Niveau 1

Gratuit

L’eau qui court ne dort jamais. Elle glane sur son passage des histoires de géants, d’arbres et de grenouilles. Promenons-nous et tendons l’oreille pour les découvrir. (1km/2h) – Niveau 1 Parking de l’ancienne église au XIème siècle sur la route Thaon-Fontaine-Henry,14610,THAON THAON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T16:30:00 2021-07-28T18:30:00

Parking de l'ancienne église au XIème siècle
sur la route Thaon-Fontaine-Henry,14610,THAON
THAON