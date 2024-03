La Muchacha y el propio junte Israel Fernández Maison des Suds Arles, samedi 13 juillet 2024.

La Muchacha y el propio junte Israel Fernández Maison des Suds Arles Bouches-du-Rhône

Le festival des Suds, à Arles accueille pour la 29e édition, l’artiste colombienne engagée La Muchacha et le pur sang flamenco Israel Fernandez au Théâtre Antique !

Certains voient en elle la nouvelle Violeta Parra mais La Muchacha ne copie personne !

Avec une voix enracinée dans l’âme de son peuple pour livrer un manifeste politico-social, cette artiste intuitive se laisse inspirer par les rythmes traditionnels latinos et, surtout, par tout ce qui la traverse rock, reggaeton… Farouchement connectée à sa terre et à la Terre, cette fille de la ville qui habite le monde chante avec sa guitare les luttes paysannes, la défense de la Nature, la dignité humaine et commente dans un esprit contestataire voire irrévérencieux, le pouvoir, la répression, les injustices. Guidée par les femmes de sa lignée et la sagesse des sorcières, Isabel Ramírez Ocampo interroge aussi sa propre cosmogonie qu’elle partage avec Miguel Velásquez Matijasevic à la contrebasse et Camilo Bartelsman aux batterie-percussions nomades, ses deux compagnons de révolution sacrée…



La soirée continue avec le talentueux Israel Fernández ! Ce cantaor que n’auraient renier ni Camarón de la Isla ni Enrique Morente est l’un si ce n’est le plus grand des prodiges actuels de l’histoire d’un flamenco devenu Patrimoine Mondial de l’Humanité. Humanité qu’il incarne avec une maestria et un charisme débordant d’humilité. Sa voix sincère, pure et puissante, caressant des souvenirs personnels ou déchirée par la cruauté du monde, lègue un chant gitan pur sang (titre de son album) à écorcher l’âme et coller la chair de poule à tout auditoire, même le plus novice. Cœur sur les lèvres, sans perdre l’essence de la tradition, il rehausse son art à l’éclat de sa jeunesse avec une sensibilité qui ne détourne pas le regard. En duo avec Diego del Morao dont la guitare virtuose fut plébiscitée par Paco de Lucía, le talent de cet artiste inventif (nominé en 2023 aux Latin Grammy Awards) laissera sans aucun doute une trace indélébile. Du grand art, de celui qui s’écrit en majuscules ARTE maestro ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 21:30:00

fin : 2024-07-13 23:45:00

Maison des Suds 1 rue du Cloître

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@suds-arles.com

