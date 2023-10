Aurons-nous de l’eau potable demain ? La MRES Lille, 17 novembre 2023, Lille.

Aurons-nous de l’eau potable demain ? Vendredi 17 novembre, 18h30 La MRES Entrée libre, sur inscription, nombre de places limité

La question peut paraître incongrue dans notre région et pourtant… les épisodes de sécheresse de ces dernières années ne nous épargnent pas et le dérèglement climatique perturbe les cycles que nous connaissions jusqu’à maintenant.

Quelles conséquences sur nos nappes phréatiques, sur notre capacité à puiser de l’eau potable pour notre quotidien, à garantir sa qualité, tout en assurant une utilisation pour d’autres usages comme l’agriculture et l’industrie.

Une rencontre en présence de :

Djamal El khattabi, Professeur des Universités, Hydrogéologue, Vice-Président de l’Université de Lille

Florent Guérin, responsable du service santé environnement du nord de l’Agence Régionale de Santé

Géraldine Jacob, responsable de la cellule eaux de ce service de l’Agence Régionale de Santé

Hélène Solves, Cheffe de Service Eau, Nature et Territoires de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord

Thierry Dutilleul, Adjoint à la cheffe de service Service Eau Nature et territoires de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord

Jean-Luc Bardel, administrateur de la Confédération Paysanne

Et animée par Grégoire Jacob, président d’EDA

Une rencontre organisée par EDA Environnement et Développement Alternatif

MRES 5 rue Jules de Vicq 59000 Lille – métro Fives

Entrée gratuite – ouverture des portes à 18h

Inscription préalable obligatoire – Nombre de places limité

https://eda-lille.org/aurons-nous-de-leau-potable-demain/?fbclid=IwAR3BIm1yYdD_d2aUa6fP9HOoG4T__NiwznrF16-YTS5mCZrJAr5pYUf-LDw

